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Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu

Depremden 128 saat sonra enkaz altından kurtarılan Gizem Bebek, o anda çekilen fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. O güzel bebek tam 54 gün sonra annesine kavuştu. Bebeğin annesiyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 17:21, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 17:28
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Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere Hatay'da yakalanan 3,5 aylık bebek, 128 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Hemşirelerin 'Gizem' adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş sağ kurtarılırken, babası ve 2 erkek kardeşi ise hayatını kaybetti.

Gizem bebek, enkazdan çıkarılmasının ardından ilk müdahalenin yapılmasıyla birlikte Adana Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen Gizem bebek, kurum bakımına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirilen Gizem bebek, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan kontroller sonrasında bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi.


BAKAN YANIK TESLİM ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, refakatçisiz çocukların bulunması başlattığı çalışmalar kapsamında gelen ihbarlar değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçildi. Aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığı tespit edildi. Bu doğrultuda Gizem bebek, Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürüldü. Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.


"DESTEĞİMİZ GİZEM'İN YANINDA OLACAK"

Bakan Yanık, anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını söyleyerek, "Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem'i Ankara'da bakanlığımızın kuruluşuna aldık." dedi.


ANNENİN DE DURUMU İYİ

Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, "Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem'i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem'in yanında olacak. Anneyle evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir. O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki; Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar." ifadelerini kullandı.

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