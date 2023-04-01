Balık avı yasağına uymayanlara 22 bin lira ceza

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek sazangiller balık türünün avlanması yasağına ilişkin denetim yaptı.

Ekipler, baraj göllerinde av yasağını ihlal ettiklerini tespit ettikleri avcılara toplam 22 bin 180 lira para cezası uyguladı, 2 bin metre ağa el koydu.

Göllerin üzerine kurulan ve hayalet olarak adlandırılan ağlar da toplanırken, ağlardan kurtarılan balıklar suya bırakıldı.