Kadıköy'de hakim eşini öldürüp intihar eden kadının cenazesi toprağa verildi
Kadıköy'de tartıştığı hakim eşi Necmi Arslan'ı öldürdükten sonra intihar eden Hande Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Dün sabah Hande Arslan'ın, oturdukları apartmanın önünde yerde yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hande Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Durumu, Hande Arslan'ın Anadolu Adliyesi'nde hakim olduğu öğrenilen eşi Necmi Arslan'a bildirmek isteyen polis ekipleri, hakimden yanıt alamayınca çilingir yardımıyla çiftin evine girdi. Polis, evde Necmi Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Necmi Arslan'ın bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve Hande Arslan'ın eşini öldürdükten sonra 3. kattaki dairenin penceresinden atlayarak intihar ettiği tespit edildi.
Çiftin küçük yaşlardaki çocuklarının olayın yaşandığı saatlerde kreşte olduğu öğrenildi.
Necmi Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Hande Arslan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilirken, Necmi Aslan'ın cenazesi yarın Heybeliada'da toprağa verilecek.