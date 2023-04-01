Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Okulların açılış tarihi henüz açılmayan iller için araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, afet bölgesindeki okulların 3 kategoriye ayrıldığı ve farklı tarihlerde kademeli olarak açılacağı bildirilmişti. İşte Hatay'da eğitime başlayacak okullar.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 20:27, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 20:41
Yapılan tespitler sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması uygun görülen okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yapılan son açıklamaya göre:
Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen resmi/özel tüm okullarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenmiş olup, bazı okullarımız hasarsız olarak tespitedilmiştir. Hasarsız ve eğitim-öğretime başlayabilecek durumda olan resmi/özel okullarımız aşağıda belirtilmiş ve Müfettiş Raporu ilişikte sunulmuştur.
İşte Hatay'da eğitime başlayacak okullar..