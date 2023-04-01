Kılıçdaroğlu: Ben onların operasyonunu umursamam, samimi olarak üzgünüm

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftarda konuşma yaptı.

İftar programı için dün gittiği lokantada fotoğraf çektirirken seccadeye bastığı fotoğrafa değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim, herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım" diye konuştu.

Salonun kalabalık olduğunu ve seccadeyi görmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim: Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez, bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve var oluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum."

'ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR VE BEREKET OLMAZ'

Türkiye'deki sorunların temelinde adaletsizliğin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Değerli dostlarım, İslamiyet hangi tarzda yönetildiğinizle değil, nasıl yönetildiğinizle ilgilidir. Şöyle veya böyle değişik yöntemler olabilir. Ama nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Bizim inancımızda, demokrasi anlayışımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, kucaklaşma olmaz, bereket olmaz. Devletin dini adaletse her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek ve adaleti bu topraklara getirmek zorundayız. Bugünkü yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor" dedi.

'ALTI LİDER, BEDELİ NE OLURSA OLSUN ADALETİ GETİRECEĞİZ'

"Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer kul hakkı yeniyorsa büyük bir adaletsizlik var demektir, ona karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor. Adalet kavramı sıradan bir kavram değil. Adaletin bu topraklara gelmesi için altı lider bir aradayız. Bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Biz vatandaşın hak ve hukukunu kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan koruyacağız" ifadelerini kullandı.