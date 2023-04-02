Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor
Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kentsel dönüşümde 100 metrekare bir dairenin neredeyse maliyetinin tamamını karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk. Her bir daire için de 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 09:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 09:05
Yazdır
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda depremzedeler için iftar yemeği verildi. Yaklaşık 500 depremzedenin katıldığı iftar yemeğine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve eşi Özlem Nebati'nin yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan katıldı.

Programda bir konuşma yapan Nebati, salonda depremin vurduğu bir çok bölgeden depremzedelerin olduğunu hatırlatarak, "Az önce masaları dolaşırken ve oturduğumuz masada bir kardeşimizin ifadesi herhalde tarihe geçecek bir ifadedir. Bana, 'Ben depremden çıktım da geldim. Hiç tanımadığım, bilmediğim, ismini bile hatırlayamadığım Sultanbeyli'de bir ailenin evinin çatı katında 15 gün misafir edildim.' dedi. Bu millet bu hasletlerle, siz depremzedeler bu güzelliğe güzellikle cevap verdikçe Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız." diye konuştu.

Bakan Nebati, depremzedelerin acısını paylaşmak ve devletin varlığını orada hissettirmek için çabaladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Buna Rabb'imiz şahittir. Bakanlarımız, bölgede gece gündüz çalıştılar. Günlerce uykusuz kaldık. Özellikle Hatay, Maraş, Adıyaman, Elbistan, Nurdağı ve İslahiye gibi yerlerde görevli bakan arkadaşlarımızın hangi şartlarda, nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Valilerimizin, askerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve en önemlisi vatandaşlarımızın Adıyaman'a kilometrelerce kuyruk yaparak yardım için koştuklarını kendi gözlerimizle gördük. Kardeş belediyeler olarak belediyelerimizin kurduğu konteyner kentlerle ve çadır kentlerle bütün belediyelerimiz kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştılar."

Bakın sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak aldığımız tedbirleri saymaya kalksak saatlerinizi alırız. Çünkü bir can pazarı var, malını kaybeden insanlar var, varlığını yitiren insanlar var. Başını bir yere sokmaya çalışan insanlar varken hesaba kitaba bakmadan vatandaşımız rahat etsin diye mücbir sebep ilan ettik. Kredileri ve vergileri erteledik. Hızlı bir şekilde AFAD'a 100 milyar liralık bir kaynak aktararak kardeşlerimizin ilk andan itibaren ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri aldık."

Her gün konut temeli atılıyor

Yapılan çalışmalara dair detaylar veren Nebati, "Konut ihtiyacını gidermek için önce kardeşlerimizi acilen çadırlara soktuk. Sonra konteyner kentler inşa etmeye başladık. Ardından şimdi de konutlarımızın temellerini atıyoruz. Lütfen takip edin.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik ve Eğitim Bakanlığımızın üstün gayretleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızın finansal çareler bulunabilmedeki başarısı ve Sayın Cumhurbaşkanının iradesinin yere konmaması için her gün konut temeli atılıyor. Bu konutlar altyapılarıyla yanlarındaki hastaneleri, okulları, camileriyle inşa edilecek şekilde planlanıyor. Doğru bir yerde, doğru bir zeminde bu binaların inşa edilmesi için adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutların 1 yıl içerisinde bitirileceğine dair sözünü anımsatarak, "Biz bu konutları depremde zarar gören bütün kardeşlerimize teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın en azından yaşadıkları evlerin konforunu ve güvenliğini sağlayacak adımlar atıyor, rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için de elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Biz çalışacağız, birlikte çalışacağız. Sadece çalışmayacağız, dua da edeceğiz." dedi.

Maliyeti karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk

Bu depremin ağır faturalarının tekrar ödenmemesi için çok önemli bir paket açıkladıklarına değinen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşümün sağlam ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ev sahibi olup da kentsel dönüşüme tabi tutulan kardeşlerimize diyoruz ki size çok cüzi faiz oranları ile uzun vadeli ve iki yıl ödemesiz de olmak üzere bir kredi tahsis ettik. Her bir daire için de 1 milyon 250 bin liralık bir limit tahsis ettik.

Yani kentsel dönüşümde 100 metrekare bir dairenin neredeyse maliyetinin tamamını karşılayacak bir kredi paketi oluşturduk. Siz belediyenizle anlaştığınız gibi kentsel dönüşüme tabi tutulmuş bir evde oturuyorsanız evinizi bir müteahhite vererek bu kredi ile apartmandaki, adadaki ve arsadaki paydaşlarınızla gidip inşaatınıza başlayabilirsiniz.

Paketin ikinci ayağı için müteahhitlere diyoruz ki 250 milyon liraya kadar sizle, cüzi miktarlara ve her iki aşamada da 840 baz puana kadar yani büyük bir oranını Hazine ve Maliye Bakanlığının karşılayacağı imkanlarla gelin kentsel dönüşümdeki binaları yeniden inşa edelim.

Size de kredi veriyoruz. Üçüncüsü biz artık rezerv alanları oluşturulmuş yerlerde binaların yapılması noktasında yap-işlet-devret modeliyle en az 50 bin konutluk bir alanda konut üretimini gerçekleştirip buraları sadece kiraya vermek üzere bir sistem geliştirdik. İnşallah bununla da İstanbul başta olmak üzere bütün illerimizdeki ihtiyacı bu şekilde gidermiş olacağız.

Nebati, vatandaşlara, müteahhitlere ve belediyelere bu imkanlardan faydalanması için çağrı yaparak, "Biz de bu irade var. Maddi gücümüz var. Belediyeler ev sahipleri ve müteahhitler bu işte el birliği yaparlarsa emin olun çok kısa bir zamanda kentsel dönüşüm başlar. Bunu başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde gerçekleştirmiş oluruz. Kentsel dönüşüme karşıyız diyenler gelin şu depremzedeleri görün. Kentsel dönüşüme karşıyım diyerek basın toplantısı düzenleyen siyasiler, kentsel dönüşüme karşıyım diyerek 'biz bunu durdurduk' diyen siyasiler artık önümüzde durmayın." diye konuştu.

Bakan Kirişci: Orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kardeşimize şehitlik verilecek
Bakan Kirişci: Orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kardeşimize şehitlik verilecek
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını savunanlar!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını savunanlar!
Kılıçdaroğlu: Ben onların operasyonunu umursamam, samimi olarak üzgünüm
Kılıçdaroğlu: Ben onların operasyonunu umursamam, samimi olarak üzgünüm
Bahçeli: Sayın Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir
Bahçeli: Sayın Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil

Bu Habere Tepkiniz

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen de Ay ile aynı hizaya geldi!

Sonraki Haber