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Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını savunanlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccade üzerinde poz vermesinin ardından bazı gazeteciler, Kılıçdaroğlu özür dilemesine rağmen olayı savunmaya davet etti. İşte o gazeteciler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 01:16, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 01:40
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Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını savunanlar!
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da katılırken bu görüşmeden paylaşılan bir görüntü tepki topladı.

RAMAZAN AYINDA SECCADEYE BASARAK POZ VERDİ

Görüşmeden paylaşılan fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayağıyla bastığı görüldü. Görüntünün paylaşılmasının ardından sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı. Her kesimden insanlar bunun büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

CHP Genel Başkanı'na tepkiler art arda gelince Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden bir açıklama yaparak seccadeyi göremediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA GEÇTİLER

Kılıçdaroğlu'na binlerce kişiden büyük tepki gelirken bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nu savunmak için sosyal medyada şekilden şekile girdi.

Bu isimlerden biri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakiplerinden biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. İnce yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil, kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu söyledi. İnce "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)." ifadelerini kullandı.

Diğer bir isim ise CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz oldu. CHP'nin sözcülüğüne soyunan Saymaz CHP'nin açıklamasını alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Partili İbrahim Özkan, seccadenin namaz dışında sadece halı görevi gördüğünü belirterek "Namaz kılarken seccade, kıldıktan sonra halıdır. Kutsaliyeti yoktur. Günahı da yoktur. Maun suresini okumanızı tavsiye ederim. Gayri ihtiyari olmuş üzüntülerini bildirmişler. Buradan siyaset gayri ahlakidir." dedi.

Muhalif gazeteci Levent Gültekin ise şaşırtmayarak Kılıçdaroğlu'nu savunmaya geçen isimlerden biri oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gültekin, seccadenin kutsal olmadığını iddia ederek 'Küçük bir halı parçası' nitelendirmesinde bulundu.

Gültekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Seccade denilen şey küçük bir halı parçası, kutsallığı nereden geliyor? Seccade olarak tasarlanmış bir şey, bir yerde örtü veyahut halı olarak kullanılamaz mı? Dertleri seccade değil, din istismarı.

Sevilay Yılman: İslam'da herhangi bir kutsal nesne yok

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafla ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Dünden bu yana bu simsarların büyük bir kampanyası ile karşı karşıyayız! Mal bulmuş mağrip misali. Elde ettikleri malzeme üzerinden büyük bir pazarlama çabasındalar. Devam etsinler. Etsinler ama bilsinler ki, bu yaptıklarının gerçek dindar nezdinde hiçbir karşılığı yok! Çünkü hakiki Müslüman bir dindar, İslam'da herhangi bir kutsal nesne olmadığını çok iyi bilir!" görüşünü dile getirdi.

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