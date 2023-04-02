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İş dünyası on binlerce konut yapacak

Deprem seferberliğine iş dünyası da katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyar nakit vererek kampanyayı başlattıklarını duyurdu. 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsanın yanı sıra hayırsever iş adamları sayesinde on birlerce konut inşa edilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 07:50, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 07:52
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İş dünyası on binlerce konut yapacak

Depremin yıktığı 11 ilde yapılacak kalıcı konut seferberliğine Türk iş dünyası da dahil oldu. TOBB öncülüğünde depremzedeler için başlatılan "Konut Seferberliği"ni "El Verin Ev Yapalım" çağrısıyla duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "1 milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz" dedi. 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa yönetiminin yanı sıra hayırsever iş adamlarının katılması beklenen kampanya ile depremzedeler için on binlerce konut inşa edilmesi hedefleniyor.

ACILARI HAFİFLETELİM

Depremlerin yaralarını sarmak için başlatılan "İş Dünyası Konut Seferberliği" kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, depremden etkilenmiş şehirleri tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade etti. Yürekleri yakan acıları bir nebze olsun dindirebilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların yalnız olmadıklarının gösterilebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu; bunun da tek yolunun birlikten, beraberlikten, dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini dile getirdi.

ÖNCELİK KALICI KONUTTA

Hisarcıklıoğlu, bölgenin toparlanması için öncelikle kalıcı ve sağlam konutlara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Devletin kapsamlı bir inşaat programı başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin tüccar ve sanayicileri olarak burada yerimizi almalıyız. Bundan dolayı da, ülke çapında, iş dünyamızın ve hayırseverlerin desteğini almak üzere, 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz" dedi.

TOBB'DAN 1 MİLYAR TL

TOBB ve iştirakleri olarak zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımları durdurduk veya ertelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakit vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, camiamızın tamamıyla da, buna dahil oluyoruz. 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacağız" dedi.

İlk destek İTO'dan

800 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), TOBB'un başlattığı kalıcı konut seferberliğine tam destek açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "İTO olarak şimdi tüm gücümüzü deprem bölgesine kalıcı konutlar yapmaya odakladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıkladığı İş Dünyası Kalıcı Konut Kampanyası'na tam destek veriyoruz" ifadesini kullandı. Depremden etkilenen 11 ilde vatandaşlarımızın gelecek kışa, sıcak bir yuvada olmaları için birlikte çalışacaklarını belirten Avdagiç, "İstanbul iş dünyamızın tüm mensuplarını #ElverinEvyapalim kampanyasına katılmaya çağırıyorum" dedi.

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