Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 15'lik indirim müjdesinin ardından gözler yüzlerce vatandaşın yaşadığı toplu konut ve sitelere çevrildi. Yaşanan gelişmeyle, neredeyse kira fiyatlarıyla yarışan site aidatlarında indirim beklentisi arttı. İndirimle birlikte birçok alanda tasarruf sağlanacağını anlatan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Site, toplu konut gibi yaşam alanlarında elektrik ve doğal gaz giderleri en önemli maliyet kalemlerinin başında geliyor. Ancak yüzde 15'lik indirimle birlikte ortak alan giderlerinde de bir azalma yaşanacak. Giderlerin düşmesiyle birlikte site aidatlarında düşme bekleniyor" dedi.

KALEM KALEM İNDİRİM



Apartman, dış cephe başta olmak üzere bahçe ve peyzaj aydınlatma giderlerinde maliyetin düşeceğini ifade eden Sandalcı, "Özellikle merkezi sistemin uygulandığı yerlerde ise doğal gaz faturalarının azalması malikleri rahatlatacak.

Giderlerin düşmesi, aidatlar açısından da avantaj oluşturacak. Yakın zamanda Karadeniz doğal gazının kullanıma sunulması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin üretime başlayacak olması maliyetlerin daha da düşürecek" şeklinde konuştu. Saldalcı, elektrik ve doğal gaz müjdelerinin vatandaşın yanı sıra sektöre de rahat bir nefes aldıracağını ifade etti.

50-100 LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK



Elektrik ve doğal gaz maliyetindeki düşüşün sitenin sosyal donatılarına göre gerçekleşeceğini söyleyen MFS Aydınlar Yönetim Hizmetleri yöneticisi Fatih Aydın, "Gaziosmanpaşa'daki 8 bloklu bir sitede bay-bayan kapalı yüzme havuzları, toplantı salonları, ortak kullanılan asansör, otopark ve peyzaj alanları var. Siteye 232 bin 627 TL gelen elektrik faturası hane başı yaklaşık 314 TL olarak yansıyor. İndirimle birlikte bu rakam 266 liraya tekabül edecek, yani 100 metrekare daire için yaklaşık 50-100 TL bir tasarruf olacak " diye konuştu.

Rabia Şenol