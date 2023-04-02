Site otoparkına Togg ayarı

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Elektrikli oto sahipleri akşam evlerinde araçlarını şarja takıp sabah dolu almak istiyor. Bunun için site ve ev önü şarj istasyonu şart.

Site ve toplu konutlarda kat maliki kendisine ait olan otoparka ortalama 500 bin lira maliyetle istasyon kurabilir. Ortak kararla, ortak istasyon kurmak ise maliyeti çok daha aşağı çekiyor.

2021 SONRASI SİTELER MECBUR

Sitelerdeki istasyonun maliyetini kullananlar karşılar. Sonradan katılan kat maliki payına düşen miktarı öder. Bu arada 2021'den sonra yapılan toplu konutlara şarj istasyonu şartı getirildi.

Otoparktaki yüzde 10'luk alan elektrikli araçlara ayrılacak, şarj istasyonu da kurulacak. Eski siteler için ise böyle bir mecburiyet yok.