Belediye başkanına kaçak kazıdan 4 yıl hapis cezası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kaçak kazı davasında, aralarında AK Partili belediye başkanının da olduğu üç sanığa hapis cezası verildi.

Sındırgı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar 4 yıl hapis ve 8 bin lira para cezasına çarptırıldı.

SİT ALANINDA KAÇAK KAZI DAVASI

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; olay Sındırgı ilçesi Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelmişti. AK Partili Sındırgı Belediyesi'nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı. İstinaf yolu da açık olan kararda, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

SÜLEYMAN SOYLU, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Son olarak, Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için tahliye davasının sonucu beklemeden iş yerlerinin çatılarının sökümü talimatını veren AK Partili Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni vermişti.

HALİL ATAŞ