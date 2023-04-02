MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

MSÜ Sınavı sona erdi: Sonuçlar 27 Nisan'da

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı.

Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.

Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak.