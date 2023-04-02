Seçmen kaydı sorgulama için son gün

20 Mart'ta askıya çıkarılan seçmen listelerini kontrol etmek için bugün son gün. Listeler, e-devlet üzerinden sorgu yapılarak veya muhtarlıklarda incelenebiliyor.

Seçmenler, kendisinin, yakınlarının ve aynı binada oturan diğer seçmenlerin bilgilerini görebiliyor. Olası itirazlar ve adres değişikliği işlemleri için süre mesai bitiminde doluyor.

Adres değişikliği beyanlarını henüz yapmayan depremzede seçmenler de gün sonuna kadar beyanda bulunmak zorunda.

İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;



YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.



Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın ust kısmında bulunan "Giris, Yap" bağlantısına tıklayın.



Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.



Kimlik Doğrulama Yontemine tıklayıp ekranda c,ıkan yonergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.



Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.