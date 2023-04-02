Oğlunun kazada yaralandığını duyan baba olay yerinde kalp krizi geçirdi

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Yılmaz'ın kullandığı 07 AAY 979 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak refüje çıktı, ardından palmiye ağacına çarptı. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yüksel, başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Mehmet Yüksel sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan Emir Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz, kaza haberini alarak olay yerine geldi.

Kalp krizi geçirdi

Baba Yılmaz'ın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen Ahmet Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan Ahmet Yılmaz'ı hastaneye götürürken, aracı kullanan ve hafif yaralanan Emir Yılmaz'da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan Emir Yılmaz'ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, Emir Yılmaz'a 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan Mehmet Yüksel'e 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.