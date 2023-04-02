Akkuyu'da ilk ünitenin devreye alınmasına sayılı günler kaldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular
TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akkuyu'da ilk ünitenin devreye alınmasına sayılı günler kaldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte, santralin tüm ünitelerinin temeli atıldı, çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden sürdüğü projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 12:19, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 12:49
Yazdır
Akkuyu'da ilk ünitenin devreye alınmasına sayılı günler kaldı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de çalışmalar, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla ivme kazandı.

Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri

Üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Böylelikle projede en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri haline geldi.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının yürütüldüğü projede, çalışmalar inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ediyor.

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, devreye alınması planlanıyor.

"2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye'nin, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

Öte yandan, diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'nin işletme döneminde, 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Nebati: Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip
Bakan Nebati: Bankacılık sektörümüz son derece sağlıklı bir görünüme sahip
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 20 ile 35 lira arasında
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 20 ile 35 lira arasında
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen de Ay ile aynı hizaya geldi!

Sonraki Haber