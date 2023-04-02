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Bakan Kurum: Her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın depremde zarar gören kent merkezlerinin, Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) çalışmalarıyla yeniden inşa edileceğini belirterek, "Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 14:22, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 14:24
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Bakan Kurum: Her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum'un başkanlığında, KÖK Çalışmaları Toplantısı'nın ilki Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı.

KÖK çalışmaları kapsamında yapılan ilk toplantıda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekansal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı.

Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel birikimin devamlılığını, ekonomi, ticaret ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerini yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

Fay hatlarının yakınındaki alanları geniş parklara, açık hava spor ve eğlence merkezlerine dönüştüreceklerini aktaran Kurum, "Kent merkezlerimiz, 11 ilimizin de hayatiyeti için çok önemli ve son 21 yılda başarıyla bu noktaya getirdiğimiz kalkınma yolculuğumuzun kesintiye uğramaması için öncelikli olarak ayağa kaldırılması gerekiyor. Mimari açıdan geçmişin izlerini taşıyan ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapan kent meydanlarını, caddelerini, sokaklarını birer birer uzmanlarımızla mercek altına alıyor, mimari tarzlar konusunda bize ilham verecek tarihi binaları tespit ediyor ve her bir şehrimizin genelinde uygulayacağımız şehir planlama yaklaşımını kararlaştırıyoruz." diye konuştu.

- "Dünyaya başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz işler yapabilecek durumdayız"

Kurum, çalışmanın, Türkiye'nin değerli mimarlarının yetkinliklerini ortaya koyma imkanı bulacağı bir proje olarak dünya literatürüne girecek nitelikte tasarlandığına dikkati çekerek, "Bundan 20 yıl önce böyle bir proje için Alman, Fransız, Amerikalı mimarların adı geçerdi ama bugün ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli mimar ve şehir planlamacılarla çalışarak, dünyaya başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz işler yapabilecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak"

Murat Kurum, "Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın depremde zarar gören kent merkezleri KÖK çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda yapılacak. Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak. Ekibimiz ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli Türk mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, hem kadim Anadolu medeniyetlerinin beşiği hem de çarşıları, camileri, diğer inanç gruplarının ibadethaneleri, konakları, meydanlarıyla dünya turizminin cazibe merkezi olan kent merkezlerinde eş zamanlı eylem planına geçtikleri bilgisini paylaştı.

Yıl boyunca KÖK çalışmalarına aralıksız devam edeceklerinin altını çizen Kurum, özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ikinci KÖK çalışmasının, gelecek hafta İstanbul'da gerçekleştirileceğini aktardı.

- "Risk Kalkanı Modeli çalışmaları hız kesmeden devam ediyor"

Kurum, Risk Kalkanı Modeli Bilim Kurulu üyelerinin, 31 Mart-1 Nisan'da deprem bölgesinde incelemeler yaptığını vurgulayarak, 7 Nisan Cuma Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak bir toplantıyla çalışmaların detaylandırılacağını bildirdi.

Toplantıya TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimar Mehmet Kalyoncu, Mimar Sabri Paşayiğit, Mimar Hilmi Güner, Mimar Cem Yılmaz, Mimar Bünyamin Derman ile Mimar Uğur Özgüven de katıldı.

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