Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler

Hava sıcaklığı düşecek, yağışlı hava etkisini gösterecek.

Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren düşüşte. Yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek.

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde çarşamba gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak perşembe ve cuma günü de sürecek.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var

Hafta başından itibaren yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Uzmanlar ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda meydana gelecek aksamalara karşı uyarıyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde de hafta boyunca çığ tehlikesi riski var.

Üç büyük ilde hava nasıl olacak?

Yeni haftada üç büyük şehirde parçalı ve çok bulutlu hava hakim...

Ankara, İstanbul ve İzmir'de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.