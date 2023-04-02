Eşi tarafından öldürülen hakimin cenazesi, Heybeliada'da toprağa verildi

Hakim Necmi Arslan için Heybeliada Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Arslan'ın annesi, kız kardeşi ve bazı yakınları ile Heybeliada sakinleri katıldı. Arslan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Heybeliada Mezarlığı'nda defnedildi.

Hande Arslan dün, Kadıköy'de oturdukları apartmanın önünde yerde yatar vaziyette gören komşuların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Durumu, Hande Arslan'ın İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapan eşine bildirmek isteyen polis ekipleri, Necmi Arslan'dan yanıt alamayınca çilingir yardımıyla çiftin evine girmişti. Evde Necmi Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, Hande Arslan'ın eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlemişti.

Hande Arslan'ın cenazesi, dün Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilmişti.