CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu otizmli çocukların aileleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"nde otizmli çocukları olan bir aileyi ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 18:13, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 18:14
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, ailenin Yenimahalle'deki evine giden Kılıçdaroğlu, otizmli çocuk annesi Sümeyya Avcı ile görüşerek sorunlarını dinledi.
Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından, seslerini duyurmak için buraya gelen otizmli çocukların yakınları ile de sohbet etti.