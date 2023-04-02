'İstanbul'umuzda 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz'

Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Seçmen listeleri askıdan indirildi
Seçmen listeleri askıdan indirildi
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Ana sayfaHaberler Siyasi

'İstanbul'umuzda 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz'

"İnşallah İstanbul'umuzun 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz"- "Bu ülkedeki dev eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı, garantisi Cumhurbaşkanımız olmuşsa afet konutlarımızın da teminatı, garantisi liderimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 18:26, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 18:28
Yazdır
'İstanbul'umuzda 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah İstanbul'umuzun 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletin, afetin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da işi bizzat koordine ettiğini, ilgili bakanların, milletvekillerinin ve gönüllülerin deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.

Her geçen gün bir seferberlik anlayışıyla afetin tüm yaralarını devlet ve millet birlikte sardıklarını dile getiren Kurum, hayatın normale dönmesi için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, dün Elazığ'da afetzedelerle birlikte olduklarını, bu ilde yapacakları afet konutlarının temellerini attıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşa edeceğimiz 650 bin konutun, 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız ve yine bir yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi yuvalarımızı teslim edeceğiz. Devlet ve millet bir oldukça bu afetin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de yarın da verdiğimiz sözlerimizi tutarak, vatandaşlarımızı sağlam, sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi, vizyonu var. Afetin 54. gününde biz 65 bin konutun temellerini attık, 54 günde 65 bin konut temeli atan bir Türkiye var. Tabii ki bu eserlerin bize diyorlar ki garantisi kimdir? İşte biz de Bağcılar Meydanı'ndan onlara sesleniyoruz, bu ülkedeki dev eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı, garantisi Cumhurbaşkanımız olmuşsa afet konutlarımızın da teminatı, garantisi liderimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradaki konutları, Bağcılar'ın siluetine yakışacak bir şekilde yoğunluğunu azalttık, 1200 konut yapılması gereken yerde biz 800 konut yaptık. Niye? Buradaki kardeşlerim daha huzurlu yaşasınlar. Yeşil alanların içinde oynasınlar, meydanları olsun, parkları olsun. Benim güzel Bağcılarlı kardeşim en güzeline layık dedik ve bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık."

Bakan Kurum, Ece ve Demircan sitelerinde gelecek haftada vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm süresinin yürütüleceğini belirterek, sağlam, güvenli ve afetlere karşı dirençli yuvaların her yerde olmalarını istediklerini söyledi.

İstanbul'u güvenli hale getirmek için Esenler'de bakanlık tarafından belediye ile 60 bin konutlu bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, bu projede 2 bin konutun anahtarlarını vatandaşlara teslim ettiklerini dile getirdi.

- "İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz"

Üsküdar Çamlıca Camisi'nin eteklerinde örnek bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini aktaran Kurum, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini anlattı.

Kurum, kentin siluetine yakışacak şekilde kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'umuzun 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul'umuzu, bu kadim şehrin güzel insanlarını mutlu yarınlara hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan doktorun videosunu paylaştı
Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan doktorun videosunu paylaştı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu otizmli çocukların aileleriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu otizmli çocukların aileleriyle buluştu
'Sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim var'
'Sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim var'
Seçmen listeleri askıdan indirildi
Seçmen listeleri askıdan indirildi
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi. Sonuçlar, 27 Nisan'da açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı, 2023-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tatili öncesi son mesai haftasına giriyor. Genel Kurul'da bu hafta, yeşil organize sanayi bölgeleri teklifi ile OHAL kararnamelerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçimi yapılacak.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen de Ay ile aynı hizaya geldi!

Sonraki Haber