HÜDA PAR Genel Başkanı depremzedelerle bir araya geldi

Yapıcıoğlu, Denizciler Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Sakarya Mahallesi'ndeki Sinop Çadır Kenti'ni gezdi.

Daha sonra Millet Parkı'ndaki çadır kente giden Yapıcıoğlu, depremzedelerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Yapıcıoğlu, gazetecilere, bölgede maddi anlamda ihtiyaçların önemli oranda karşılandığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İhtiyacın sadece maddi olmadığına, depremzedelerin manevi desteğe de ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de siyasetin bu sıcak gündemi içerisinde onları unutmadığımızı, onların halen aklımızda ve yanlarında olduğunu göstermek için dolaşıyoruz. Onlarla bire bir temas, onlara sıcak bir dokunuş ve manevi destekte bulunmak için dolaşıyoruz. Ufak tefek eksiklikleri not ediyoruz, ilgililere ileteceğiz inşallah. Onların giderilmesi ve tamamlanması için bir katkımız olursa ne mutlu. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bir an önce kalıcı konutlar tamamlanır ve vatandaşlarımız kendi yerlerine geçerler, kendi ayakları üstünde dururlar."