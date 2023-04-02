Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 20:26, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 20:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe'de eşlik etti.