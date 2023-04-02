'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle ramazan sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum.

"Hayal kırıklığı yaratmayacağız"

Devletimiz ve belediyelerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Milletimizin neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla proje üreteceğiz. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz."