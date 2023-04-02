Bodrum'da yelken yarışları sırasında çarpışan teknelerden biri battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelken yarışlarında çarpışan teknelerden biri su alarak batarken içindekiler, görevliler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen yelken yarışları sırasında çarpışan iki tekneden biri su almaya başladı. Bir kişi de denize düştü. Yardım çağrısı üzerine parkur görevlileri, botlarla kısa sürede teknenin yanına ulaştı. Denize düşen yarışçı ile teknedeki ekip zodyak botlara alınarak tahliye edildi.

Kaptanının kıyıya doğru götürmeye çalıştığı yaklaşık 14 metrelik tekne, Bodrum Kalesi açığında battı.

Batan teknedekilerden Selçuk Börekçi, AA muhabirine, yarış sırasında başka bir teknenin çarpması sonucu su almaya başladıklarını söyledi.

Teknenin ortaklarından Börekçi, "Bir arkadaşımız denize düştü. Parkurdaki görevliler zamanında yetişti. Hemen bot geldi kurtardı, daha sonra tekne batarken bizi tahliye etti. Şükür maddi hasarla atlatıldı." dedi.

Çarpışmanın etkisiyle teknelerin hasar aldığını belirten diğer teknenin kaptanı Ayhan Hatipoğlu da, "Şamandıra dönüşünde karşılaştığımız teknelere yol vermeye çalışırken broş yedik. Teknenin hakimiyetini kaybettik. Diğer tekne ile çarpıştık. Yara alan diğer tekne maalesef battı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Başka bir teknedeki yarışçı Ziya Kalaycıoğlu ise, yarışlar sırasında talihsiz birkaç olay yaşandığını dile getirdi.

Kalaycıoğlu "Ama en kötüsünü görmüş olduk. Bir tekne, kontrolünü kaybetmesi sonucu öbür tekneye çarptı. Teknede hasar oluşmuş. Yelkenlerinin yırtıldığını gördük. Karaya doğru giderek tekne su alıp batmış. Hepimizi çok üzdü, herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Sahil Güvenlik ekibi olayla ilgili inceleme başlatırken yelkencilerin ifadesine başvurdu.

Öte yandan zaman zaman kuvvetli rüzgarın etkili olduğu yarışlar sırasında bir teknenin de direğinin kırıldığı, çarpışan farklı iki teknede de hasar oluştuğu öğrenildi.