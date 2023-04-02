İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga çıktı
İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı.
İYİ Parti'de üyeler, milletvekili aday adayları için sandığa gidiyor. Ön seçimlerde parti üyeleri, milletvekili görmek istediği isimlere oy vermeye başladı.
Sunat ve Beker'in ekibi kavgaya tutuştu
İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlenen ön seçimi tartışmalara sahne oldu. Mükerrer oy tartışmasında İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın ekibiyle İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibi kavgaya tutuştu.
Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, kavga salon dışına da taştı. Bu sırada parti yetkilileri partililere sakin olmaları çağrısında bulundu.
Seçimler iptal edildi
Kavganın büyümesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga nedeniyle ön seçimler iptal edilirken, o anlar kameralara yansıdı.