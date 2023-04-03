İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi
Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 07:10, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 07:12
Aydoğdu Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda E.G ve F.G ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.G ve F.G. kurtarılamadı.
Polis, suç aletiyle birlikte 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.