En ucuz Togg T10S olacak

Türkiye'nin Otomobili Togg'un cazip fiyatları rakipleri korkuturken, T10X'e gelen talep patlaması diğer modellerin satışında da rekorlar kıracağına işaret etti. Togg'un üreteceği en pahalı model 953 bin liralık güncel fiyatıyla C-SUV segmentindeki T10X olurken, en ucuz model Sedan segmentindeki T10S olacak.

SEDAN'IN ÜRETİMİ 400 BİN ADETLE BİRİNCİ SIRADA



Togg'un 2030 yılına kadar üretmeyi taahhüt ettiği 1 milyon 80 bin adet yerli ve milli elektrikli otomobiller 5 modelden oluşacak. Bunların ilki C-SUV segmentindeki satışa sunulan T10X olurken, ikincisi ise Sedan segmentindeki 2025'te üretilmeye başlanacak T10S olacak. Togg'un üçüncü modeli ise 2026'da üretilmeye başlanacak C-X Coupe olan T10CX olacak. Kalan iki model B-SUV yani T8X ile MPV olacak T10V'nin üretimine dair açıklama bulunmuyor. Bu modellerden en fazla üretilecek olan ise 400 bin adetle T10S olacak.

EN PAHALISI T10X



Segmenti itibarıyla üretilecek en pahalı Togg ise 953 bin liralık güncel fiyatıyla satışta olan ve 177 bini geçen taleple karşılaşan C-SUV segmentindeki T10X olacak. Bundan sonra üretilecek 4 model de Togg T10X'ten daha uygun fiyata satışa sunulacak. Rekor taleple 20 bin asil ve 20 bin yedek talihlinin belirlendiği Togg çekilişine konu olan vitrin yüzü T10X'in üretim adedi ise 375 bin olacak. Sedan Togg T10S'ten 25 bin adet daha az üretilecek T10X'in çıkış modeli olarak kullanılmasının altında ise yükselen SUV pazarı yatıyor.

KALAN 3 TOGG MODELİNDEN 305 BİN ADETLİK ÜRETİM



Togg'un aslan payını 375 bin adetle T10X ve 400 bin adetle T10S alırken kalan 3 modelden ise 305 bin adet üretilecek. C-X Coupe modelden 132 bin adet üretilmesi, B-SUV modelden 110 bin adet üretilmesi ve C-MPV modelden 63 bin adet üretilmesi hedefler arasında. Tüm bu üretimlerin yanı sıra platformun esnekliği ile sürpriz modellere de yer verebilecek Togg yönetimi ihityaç halinde de üretim akışını değiştirebilme kabiliyetine sahip.

İLK TESLİMAT BUGÜN CUMHURBAŞKANI'NA



Togg T10X'te ilk teslimat bugün daha önce sipariş veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak.

2030'DA PAZARIN TEK HAKİMİ TOGG



Togg'un bu üretimle Türkiye'de elektrikli araç pazarında tek hakim olması kaçınılmaz olurken, 2030 sonunda öngörülen 2 milyon adet elektrikli pazarın da lideri olması öngörülüyor. 2 milyonluk pazarın üretimlerle hedeflere ulaşması halinde Togg'un 2030'da yüzde 54 pazar payını elde etmesi hedefleniyor.

27 milyona yakın aracın kayıtlı olduğu Türkiye'de ise elektrikli dönüşümün daha uzun süreceği uzmanların tahminleri arasında.

SEDAN SUV'A GÖRE YÜZDE 25 DAHA UCUZ



Togg'un herkese ulaştırmak istediği sedan T10S'in fiyatı değişken ekonomik göstergeler sebebiyle şu anda bilinmezken, halihazırda pazarda satışta olan iki segmentin kıyalaslamasından yola çıkarak yüzde 25 daha ucuz olması bekleniyor. Yüksek adet üretilecek olması da T10S'in uygun fiyatlı olacağı seçeneğini güçlendiriyor.

Şuayip Alabay