600 koltuk için 17 bin başvuru
Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP'ye 17 bin kişi adaylık başvurusu yaptı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 08:22, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 08:24
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; genel seçimler için hazırlıklarını sürdüren partilerde liste heyecanı yaşanıyor.
Seçim takviminin son kertesini haraketli ve yoğun geçiren siyasi partiler, belirledikleri milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.
Başvuruları alan ve mülakatları büyük oranda tamamlayan partilerde, milletvekilliği adaylarının listelerdeki yerlerini belirleme için son haftaya girildi.
Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP'den, milletvekilili aday adaylığı için 17 bin kişi müracaat etti.