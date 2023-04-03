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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 08:30, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 08:29
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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