OECD Türkiye Şefi: Seçim sonrası en büyük zorluk enflasyon olacak

Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
%0 Faizli Masrafsız 25.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
3 ilde rüşvet operasyonu: Tapu çalışanlarının da olduğu 79 gözaltı
3 ilde rüşvet operasyonu: Tapu çalışanlarının da olduğu 79 gözaltı
600 koltuk için 17 bin başvuru
600 koltuk için 17 bin başvuru
EYT'den sonra emeklilikte ikinci reform için düğmeye basıldı
EYT'den sonra emeklilikte ikinci reform için düğmeye basıldı
Rezerv 6.5 kat arttı: Altınımız kasamızda
Rezerv 6.5 kat arttı: Altınımız kasamızda
Valilik: Merminin o silahtan çıktığı balistik raporu ile kesinleşti
Valilik: Merminin o silahtan çıktığı balistik raporu ile kesinleşti
İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga çıktı
İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında kavga çıktı
'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'
'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'
Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Seçmen listeleri askıdan indirildi
Seçmen listeleri askıdan indirildi
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
'Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
'Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OECD Türkiye Şefi: Seçim sonrası en büyük zorluk enflasyon olacak

OECD Türkiye Masası Şefi Gabriel Machlica seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide öncelikle çözülmesi gereken sorunların başında enflasyon beklentilerinin yönetilmesinin geldiğini düşünüyor. Machlica'ya göre, yeni dönemde öncelikli çözüm bekleyen bir diğer sorun da istihdam.

Haber Giriş : 03 Nisan 2023 09:06, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 09:07
Yazdır
OECD Türkiye Şefi: Seçim sonrası en büyük zorluk enflasyon olacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye Masası Şefi Gabriel Machlica Türkiye ekonomisi yavaşlamaya hazırlandığı için makroekonomik çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

EKONOMİ Gazetesinden Elif Karaca'ya konuşan Machlica, seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide öncelikle çözülmesi gereken sorunların başında enflasyon beklentilerinin yönetilmesinin geldiğini, seçim sonrası enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının önemli bir zorluk olacağını belirtti.

Machlica enflasyonun, hane halkının satın alma gücünü ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Seçim sonrası yeni dönemde Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının artırılmasının rekabet ve regülasyonlarla ilgili temel yapısal zayıflıkların ele alınmasını gerektireceğine dikkat çeken Machlica, "Bu, iş ortamını iyileştirecek ve kaynakların en doğru faaliyetlere ve firmalara akmasını sağlayacaktır. Özellikle, izinler, lisanslar veya imtiyazlar almak için karmaşık ve külfetli idari prosedürler, iş kurmayı zorlaştırıyor.

İşgücü piyasası düzenlemeleri, daha fazla ve daha kaliteli istihdam yaratılmasını engellemekte. Son on yıldaki ilerlemeye rağmen, işgücünün önemli bir bölümü, özellikle kadınlar ve gençler, hala kayıtlı işgücü piyasasına katılamamış durumda. İstihdam üzerindeki yüksek vergi yükü ve medyan ücretlere göre yüksek asgari ücret, kayıtlı istihdam yaratılmasını engellemektedir" dedi.

- Mayıs ayında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri yapılacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın, bir sonraki hükümetin öncelikle halletmesi gereken ekonomik sorunlar nelerdir?

Ekonomi yavaşlamaya hazırlanırken makroekonomik çerçevenin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, seçimin ardından enflasyon beklentilerinin çıpalanması önemli bir zorluk olacaktır. Enflasyon, 2023'ün başından bu yana %50'nin üzerinde kalarak hane halkının satın alma gücünü cciddi şekilde azalttı. 2022'de küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artış ile TL'deki değer kaybının etkisiyle çok artan cari açık da, seçim sonrası dönemin en önemli sorunlarından biri olarak görünmeye devam ediyor.

Seçim sonrası yeni dönemde Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının artırılması rekabet ve regülasyonlarla ilgili temel yapısal zayıflıkların ele alınmasını gerektirecek. Bu, iş ortamını iyileştirecek ve kaynakların en doğru faaliyetlere ve firmalara akmasını sağlayacaktır. Özellikle, izinler, lisanslar veya imtiyazlar almak için karmaşık ve külfetli idari prosedürler, iş kurmayı zorlaştırıyor. İşgücü piyasası düzenlemeleri, daha fazla ve daha kaliteli istihdam yaratılmasını engellemekte.

Son on yıldaki ilerlemeye rağmen, işgücünün önemli bir bölümü, özellikle kadınlar ve gençler, hala kayıtlı işgücü piyasasına katılamamış durumda. İstihdam üzerindeki yüksek vergi yükü ve medyan ücretlere göre yüksek asgari ücret, kayıtlı istihdam yaratılmasını engelliyor. Türkiye, asgari ücretin medyan ücrete oranının OECD içinde en yüksek olduğu ülkelerden biri.

- OECD'nin Türkiye ile ilgili tahminlerini revize etmesinin ardındaki faktörler nelerdi? Bunda depremin etkisi oldu mu? Depremin Türkiye'nin ekonomik dengelerini nasıl etkilemesini bekliyorsunuz?

Öncelikle, yaşanan büyük can kayıplarından duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyor ve bu trajediden etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz. Depremin zararlarına ilişkin mevcut tahminler, konut ve konut dışı binalara doğrudan fiziksel hasarlar, ekonomik aksamalarla ilişkili altyapı ve GSYİH kayıpları dahil olmak üzere yaklaşık 2 trilyon Türk Lirasıdır. Büyümenin 2023'te %2,8'e ulaşmasını tahmin ediyoruz ki bu, Kasım 2022'de yayınlanan OECD Ekonomik Görünüm raporundaki projeksiyonumuzun (%3,0) biraz altında.

Bunun temel nedeni depremin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisidir. OECD, net etkinin 2023'te üretim büyümesini yüzde 1 puana kadar azaltacağını tahmin ediyor. Bu yılın sonlarında yeniden inşa çalışmalarında beklenen artış, altyapı ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkiyi kısmen dengeleyecek. Tahmini ekonomik etki, toparlanma çabaları devam ederken büyük bir belirsizliğe tabi. Öngörüdeki mevcut değişimi etkileyen diğer faktör, 2022 sonunda ve Ocak 2023'te ekonomik aktivitenin sonbahar projeksiyonumuzda beklenenden daha güçlü olmasıdır.

Enflasyonun baz etkisi nedeniyle 2023'te düşeceği, ancak çıpalanmamış enflasyon beklentileri ve ücret artışları nedeniyle %40'ın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek enflasyon, hanehalkının satın alma gücünü düşürmeye devam edecek. Depremin enflasyona etkisi, çoğunlukla yeniden inşada kullanılan inşaat malzemelerine yansıyacak olması nedeniyle muhtemelen sınırlı kalacaktır.

- Depremin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hangi politikalar izlenmelidir?

Üç milyondan fazla insan yerlerinden oldu. Kısa süre içinde destek sağlamak ve kamu hizmetlerini artırmak son derece önemli. Tedbirler sosyo-ekonomik destek, insani yardım, sağlık ve eğitim desteklerini içermeli. Diğer OECD ülkelerinin deneyimi, hükümet kademeleri arasında etkili maliyet paylaşım mekanizmaları da dahil olmak üzere, bir hükümetin afet sonrası mali yardımına yönelik net çerçeve kurallarının, başarılı bir afet yardımı için kilit unsurlar olduğunu göstermektedir.

- OECD, küresel ekonominin 2023'te nasıl bir performans göstermesini bekliyor?

17 Mart'ta yayınlanan son projeksiyonumuzda küresel büyüme 2023'te %2,6 seviyesinde bekleniyor. Düşük emtia fiyatları, Çin'in yeniden açılması ve pandemi sırasında biriken hanehalkı tasarruflarının daha da aşağı inmesi, bu yıl büyümeyi desteklemeye yardımcı olacak. Yılın başından bu yana aylık veriler, gelişmiş ekonomilerdeki büyüme beklentilerinde kısa vadeli bir iyileşmeye işaret ediyor. Göstergeler 2022'nin sonlarında görülen dip noktalarına kıyasla güçlendi.

Tüketici güveninde iyileşme görülürken, veriler tüm bölgeler için istikrar istikrar ve toparlanmaya işaret ediyor. Ancak, bu olumlu trend sıkılaşan finansal koşullardan olumsuz etkilenebilir. Ukrayna'da devam eden savaş hem doğrudan hem de dolaylı olarak küresel üretim üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. 2023-24 için öngörülen küresel büyüme (%2,6 ve %2,9), pandeminin başlangıcındaki düşüş hariç, küresel mali krizden bu yana herhangi bir iki yıllık dönemden daha zayıf olacak. İkisi hariç tüm G20 ekonomilerinin 2023'te 2022'ye göre daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması, enerji ve gıda enflasyonunun düşmesi ve önde gelen merkez bankalarının parasal sıkılaştırma politikalarıyla tüketici fiyatlarının ılımlı hale gelmesi bekleniyor. Manşet enflasyonun neredeyse tüm G20 ülkelerinde gerilemesi ve ortalama %8,1'den %5,9'a düşmesi bekleniyor. Ancak bununla birlikte, yıllık enflasyon çoğu ülkede hedefin oldukça üzerinde yer almaya devam edecek.

İzmir'de suya ÜFE zammı
İzmir'de suya ÜFE zammı
Gram altın, haftaya düşüşle başladı
Gram altın, haftaya düşüşle başladı
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Dolar, 19,20 TL'ye yükseldi
Dolar, 19,20 TL'ye yükseldi
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler

Bu Habere Tepkiniz

Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda, fikri ve sınai hakları koruma kapsamında ele alınarak 2004 yılında çıkarılan "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin kanun" ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatın uygulamadaki sorunları neden bir türlü bitirilemiyor? Gelirin çalışanlar arasındaki dağıtımında 10 katı geçen farkların oluşması önlenemez mi?
Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi. Sonuçlar, 27 Nisan'da açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı, 2023-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tatili öncesi son mesai haftasına giriyor. Genel Kurul'da bu hafta, yeşil organize sanayi bölgeleri teklifi ile OHAL kararnamelerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçimi yapılacak.
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1365 İşçi Alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1365 İşçi Alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1365 İşçi Alacak.
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri

Sonraki Haber