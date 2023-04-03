Günün sonunda döviz fiyatları
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,2040 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 17:40, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,1850
|19,1860
|19,2000
|19,2010
|Avro
|20,8900
|20,8910
|20,9400
|20,9410
|Sterlin
|23,7020
|23,8200
|23,7700
|23,8890
|İsviçre Frangı
|20,9760
|21,0810
|20,9920
|21,0970
|ANKARA
|ABD Doları
|19,1550
|19,2350
|19,1700
|19,2500
|Avro
|20,8500
|20,9300
|20,9000
|20,9800
|Sterlin
|23,6420
|23,8520
|23,7100
|23,9200