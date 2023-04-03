İzmir'de suya ÜFE zammı
İzmir'deki su zamları, Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. Mart ayında ÜFE 0,44 olurken, İzmir'in suyuna mayıs ayında yüzde 0,44 oranında zam uygulanacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 12:06, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 12:06
2022 yılında alınan karara göre İzmir'deki su zamları ÜFE'ye bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı. Buna göre de mayıs ayından itibaren İzmir'de su tarifelerine yüzde 0,44'lük zam gelecek.