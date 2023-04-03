Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ziyaret

Ziyarete ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Aliyev'e şükranlarını sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi. Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayisinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

- Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu

Selçuk Bayraktar görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi.

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

Selçuk Bayraktar ziyaret sonunda Cumhurbaşkan Aliyev'e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın maketini hediye etti.