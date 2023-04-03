TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Double Pass arasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi akademi kararı için; "Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz." dedi.

"TESCİL EDİLDİ"

Ligden çekilen takımlar hakkında açıklama yapan TFF Başkanı; "Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi.

Geçmiş örneklere bakarak aldık. Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup edilir. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir." şeklinde konuştu.

Büyükekşi sözlerinin devamında; "Bu konuyla ilgili yönetim kurulumuz 10 Şubat'ta depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan kulüplere ligden çekilme hakkı verdik. Bu sezon içerisinde oynadıkalrı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçların ise 3-0 hükmen mağlup olmalarına karar verdik. Süper Lig'de iki kulübümüze, diğer liglerdeki kulüplerimize kalan alacaklarının ödenmesine karar verdik.

Bu kararı kamuoyunda bahsedildiği gibi acele karar almadık. Geçmiş uygulamalara, içtihatlara baktık. 30 yıl önceki Samsunspor'un otobüs kazasında, 1999 depreminde hep aynı kararları almış TFF yönetimi. Bir takımın oynadığı maçlar ligden çekilse bile silinmez. Hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır.

Kulüpleri kararına göre bu iş olmaz. Kulüpler Birliği'nin karar alma yetkisi yok. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor. Kamuoyunu bu şekilde ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle ortamı gerginleştirmenin kimseye bir faydası yok. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim." dedi.

YABANCI KURALI KONUSU

TFF Başkanı; "Yabancı oyuncu konusunu bu ay sonuna kadar netleştireceğiz. Bir taraftan kulüplerimizin ekonomik durumu, bir taraftan yabancı kuralı, diğer taraftan genç oyuncu değişimi ve akademi. Bunların hepsi bir bütün. Çalışmalarımızı bitirip kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.