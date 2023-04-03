Kocaeli'de başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 16:12, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 16:12
Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Eda Nur Celep (24), başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı.
Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre nefessiz kalan Celep, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, iş yerinde incelemelerde bulundu.