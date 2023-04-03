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Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Erdoğn, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 17:14, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 17:33
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Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Türkiye'nin otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. Yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.

İlk Togg'un plakası dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti;

Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan büftanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası Togg için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e olacak.

Togg'un ilk sahipleri belli oldu

Togg artık trafiğe çıkmadan önceki son virajda. Türkiye'nin Otomobili için çekiliş yapıldı. Çekiliş TRT Haber ekranlarından takip edildi. Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları Togg'un web sitesinde yayımlandı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Togg T10X'in çekiliş sonuçları internet sitesinde açıklandı

20 bin kişilik yedek liste de belirlendi

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

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