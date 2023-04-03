Bakanlık, deprem bölgesine yönelik güncel ayni yardım listesini yayımladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremden etkilenen şehirlere ulaştırılan güncel ayni yardımların listesine yer verildi.

Buna göre, 3 milyon 248 bin 16 battaniye, 892 bin 442 yatak-yorgan-yastık, 664 bin 848 ısıtıcı-tüp, 3 milyon 895 bin 325 yetişkin kışlık giysi, 1 milyon 787 bin 360 çocuk kışlık giysi, 883 bin 147 çift ayakkabı, 2 milyon 585 bin 805 çocuk bezi, 4 milyon 683 bin 455 temizlik hijyen malzemesi, 2 milyon 612 bin 254 gıda kolisi, 28 bin 60 jeneratör, 1 milyon 125 bin 183 konserve, 1 milyon 30 bin 284 kutu çocuk maması, 43 milyon 110 bin 508 koli su, 2 milyon 829 bin 138 şişe içecek, 93 bin 398 powerbank-pil, 7 milyon 129 bin 412 çuval katı yakıt deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bakanlık, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yapılacak bireysel ve kurumsal ayni bağışlar için ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nın aranabileceğini de hatırlattı.