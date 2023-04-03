YSK, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına itirazların reddedilmesinin gerekçelerini açıkladı

Kurulun internet sitesinde yayımlanan gerekçelerde, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki ilgili hükümlere yer verildi.

Gerekçelerde Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun hükümlerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlar kapsamında olmadığı belirtildi.

İtirazların yerinde bulunmadığı ve Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylık koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirilen gerekçelerde, bu sebeplerle itirazların reddine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini 30 Mart'ta açıklamıştı.