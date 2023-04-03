Başkanvekili veda konuşması yaptı, vekiller 'son oturum' pozu verdi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 27. dönemdeki son oturum başkanlığını gerçekleştirdiğini belirterek, bir veda konuşması yaptı. Akar milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 20:27, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 20:29
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 27. dönemdeki son oturum başkanlığını gerçekleştirdiğini belirterek, bir veda konuşması yaptı. Akar milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi.