Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

Dulkadiroğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi önünde kurulu çadırda düzenlenen iftar programında konuşan Özer, Bakanlık olarak afet bölgelerinde her alanda görev aldıklarını söyledi.

Özer, öğretmenlerle, idari personelle afet bölgesindeki vatandaşların yemek, ekmek, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi için hep birlikte sahada olduklarını belirtti.

Vatandaşlara günlük olarak 2 milyon sıcak yemek, 1,8 milyon ekmek ulaştırabilir duruma geldiklerini dile getiren Özer, "Öğretmenlerimiz Kovid-19 salgınında vefa gruplarında nasıl fedakar bir şekilde çalıştılarsa yine bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasniflerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar, konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar, çadırlarda psikososyal destek eğitimleri verdiler." dedi.

- "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada"

Depremde kaybettiği yakınlarını toprağa verdikten sonra sahada depremzede vatandaşlara yardım etmek için aktif olarak çalışan yöneticiler olduğunu da aktaran Özer, "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin vefakar ve cefakarca sahada görev aldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan tek tek 'ben varım' diyen gençlikteki gibi, vatandaşların derdine koşan öğretmenlerimizle gurur duyuyorum, kendilerine minnettarım. İnşallah bu günler geçecek, devletimiz, milletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla sahada. İnşallah devlet, millet el ele vererek bugünleri de atlatacağız, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyoruz."

- "Bölgede 6 milyon 800 öğrencimiz, 212 bin öğretmenimiz var"

Kovid-19 salgınında eğitimi normalleştirerek Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlandığını hatırlatan Özer, salgın sürecindeki gibi deprem bölgesinin normalleşmesinin de eğitim üzerinden olacağına dikkati çekti.

Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var. 212 bin öğretmenimiz var." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin kahramanı olan öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, valilere minnettar olduklarını dile getiren Özer, ramazan ayını tebrik etti.

İftar programına, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koordinatör vali olarak görev yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, MEB Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt de katıldı.