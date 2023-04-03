İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1524 Sokak'ta görev yapan temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanındaki direğe asılı bir poşet olduğunu fark etti.

Poşeti açtıklarında içerisinde bebek cesedi olduğunu gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Delil toplayan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

Çalışmaların ardından erkek bebeğe ait olduğu tespit edilen ceset, bir hastanenin morguna götürüldü.