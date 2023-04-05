Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan kişi serbest bırakıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 07:26, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 07:34
Kani G (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne gelerek 2 molotofkokteyli atıp kaçtı.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Kani G'nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.