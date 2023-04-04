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Şanlıurfa'da yasa dışı gösteri ve toplantı yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yasa dışı gösteri ve toplantı yapmak isteyen, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 07:49, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 07:50
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Şanlıurfa'da yasa dışı gösteri ve toplantı yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı

Halfeti ilçesi kırsalındaki Yukarı Göklü Mahallesi'nde, seçim bürosu açılışı için toplanan grup, yasa dışı gösteri ve toplantı yapmak istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba jandarma müdahale etti.

HDP'nin Şanlıurfa ve Eyyübiye ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için mukavemet" suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Valilik, 31 Mart'tan itibaren 5 gün süreyle kentteki tüm eylem ve yürüyüşleri yasaklamıştı.

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