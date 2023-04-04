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İnce, küskün 'vekillerin' de adresi olacak

CHP ve İYİ Parti'nin küskün tabanının adresi olan Muharrem İnce, küskün 'vekillerin' adresi olmaya da aday. CHP, özellikle Saadet, Gelecek, DEVA ve DP'ye ayrılacak kontenjan nedeniyle kendilerine milletvekili listelerinde yer bulamayacak sosyal demokrat ve Kemalistlerin Memleket Partisi'ne yönelmesinden endişe ediyor. Benzer korku İYİ Parti'de de yaşanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 08:30, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 09:28
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İnce, küskün 'vekillerin' de adresi olacak

Muharrem İnce'yi ikna etmekte başarısız kalan CHP ve ortağı İYİ Parti'yi bu kez 9 Nisan küskünlerini Memleket Partisi'ne kaptırma korkusu sardı. CHP'nin milletvekilli listelerinde DP, SP, Gelecek ve DEVA adaylarına üstlerde yer ayırması dışarıda kalacak 'sosyal demokrat' siyasilere şimdiden adres baktırıyor. Bu nedenle CHP'de Muharrem İnce ve Memleket Partisi korkusu yükselişte. Takvim uyarınca seçime katılacak partiler, 9 Nisan'a kadar aday listelerini YSK'ya teslim etmek zorunda.CHP'deki endişelerin benzerini İYİ Parti de hissediyor. Listeler için teşkilatını temayül yoklamasına sokmasına karşın İYİ Parti yönetiminin aday belirlemede merkez yoklamasını esas alacağı ileri sürüldü.

İYİ PARTİ DE AYNI DURUMDA

Bu çerçevede temayülde çıkan isimlerin yerine Meral Akşener'e yakın isimlerin liste başlarına koyulması bekleniyor. Böyle bir durumda küskünlerin adaylık tercihi yine Memleket Partisi olacak. Bu nedenle hem CHP hem İYİ Parti'de 9 Nisan öncesi durumlarını netleştirmek isteyen adaylar kulislerini yoğunlaştırdı.

O iş bitti, artık çekilmem

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve ortaklarından yapılan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekil' çağrılarına son noktayı koydu. Habertürk televizyonunda soruları cevaplayan İnce,"Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan parti. Ben bunlarla birlikte siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti o iş" dedi.

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