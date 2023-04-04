İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis

Ankara'daki bir devlet hastanesinde üniformalı olarak muayene için sıra bekleyen asker, fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Duruma tepki gösteren asker, şahıstan şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sırasında kolluk kuvvetleri tarafından sanığa ait cep telefonuna el konuldu.

Yapılan inceleme sonucunda telefonda askerin fotoğrafları bulundu. Ardından sanık hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dava açıldı. Duruşma 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Fotoğrafların kamusal alanda çekilmiş olmasına rağmen izin alınmadığını vurgulayan yerel mahkeme, şahsı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, mahkümiyet hükmünün bozulup sanığa beraat verilmesi gerektiğini bildirdi. Ancak Yargıtay kararı onadı.

YEŞİM ERASLAN-