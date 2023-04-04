YSK deprem bölgesine gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu, üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, yeniden bölgeye gidiyor.

Heyet, il ve ilçe seçim kullarının binalarında inceleme yapacak. Seçim öncesi son eksikler tespit edilerek, hızla giderilmesi sağlanacak.

YSK, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 30 kişilik bir heyeti 11 ili kapsayan bölgeye göndermişti.

Heyet, personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısını incelemişti.

Heyet incelemelerinin ardından, afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine dair rapor vermişti.

96 milletvekilini kapsayan Afet bölgesinde Yaklaşık 9 milyon seçmen bulunuyor.

14 Mayıs seçimleri için, çadırlar, konteynırkentler, yurtlar ve karavanlar adres olarak gösterildi.

Bölgedeki ilçe seçim kurullarının kararıyla buralara sandık kurulabilecek.

Ayrıca bölgedeki sağlam okullar da her zaman olduğu gibi oy kullanma adresi olacak.

Deprem nedeniyle illerinden ayrılanlarsa bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Oyları kullandıkları seçim bölgesi için sayılacak. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla bir kararname de yayınlandı.

Kararnamede "Yerleşim yerini değiştiren kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak." denildi.

Karar seçim için adres değiştiren kişilerin, afet bölgesindeki haklarını kaybetmemeleri için alındı.