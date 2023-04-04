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Terör örgütleriyle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK/KCK, DEAŞ ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 10:08, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 10:04
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Terör örgütleriyle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, PKK/KCK Terör Örgütü iltisaklı Lezgin Örnek, Ayfer Beklen, Neslihan Zeray, Meier Fuchs Susanne, Schmid Pia Barbara, Cömert Ardıç ile MLKP iltisaklı Hasan Dağdelen'in Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan DEAŞ terör örgütü bağlantılı 6 kişi ile 4 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları için dondurulma kararı verildi.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Nevin Hamida, Suphi Hamida, Shaker Alhusayni, Mohamed Salah Mohamed Abdulwahid, Muhammed Al Vaki, Omar Alwaki olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Disoft Teknoloji, Tasf. Hal. Sham Express Kargo Otomotiv, Tayba Almedine Dış Ticaret, Hayır Sancağı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği yer aldı.

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