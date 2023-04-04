Dolar 19,23 TL'ye yükseldi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 19,23 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 17:32, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,2000
|19,2010
|19,2300
|19,2310
|Avro
|20,9400
|20,9410
|21,0240
|21,0250
|Sterlin
|23,7700
|23,8890
|23,9910
|24,1110
|İsviçre Frangı
|20,9920
|21,0970
|21,0970
|21,2030
|ANKARA
|ABD Doları
|19,1700
|19,2500
|19,2000
|19,2800
|Avro
|20,9000
|20,9800
|20,9840
|21,0640
|Sterlin
|23,7100
|23,9200
|23,9310
|24,1410