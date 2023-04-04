Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Kasapoğlu, yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtlarının aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz." dedi.