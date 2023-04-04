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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'le kendini buldu

Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren Cenk Tosun, Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sergilediği performans ve attığı gollerle adından söz ettiriyor- Süper Lig'in ilk 11 haftasında fazla forma şansı bulamayan ve sadece 1 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti- Golcü oyuncu, derbide attığı gollerle "100'ler kulübü"ne girmeyi başardı- Beşiktaş, Cenk Tosun'un ligde gol sevinci yaşadığı 9 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 12:48, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 12:49
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'le kendini buldu

EMRE DOĞAN - Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sergilediği performansla dikkati çekiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren ve sezon başında Beşiktaş ile 1+1 yıllık kontrat imzalayarak siyah-beyazlı takımdaki üçüncü dönemine adım atan 31 yaşındaki golcü oyuncu, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerini hatırlatıyor.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide 2 kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarsan Cenk Tosun, böylece tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon devreye girdi.

- Güneş'le yeniden doğdu

Sezonun ilk 11 haftasında Beşiktaş'ın başında bulunan Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in fazla forma şansı vermediği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

Ismael döneminde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta toplam 144 dakika süre alabilen ve bir kez fileleri havalandıran "Tosun Paşa" lakaplı milli oyuncu, Güneş yönetiminde ise çıktığı 15 müsabakada 11 gole imza attı.

Cenk Tosun, tümüne ilk 11'de başladığı söz konusu 15 maçın 9'unda 90'ar dakika sahada kaldı.

- Derbide attığı gollerle "100'ler kulübü"ne girdi

Türkiye'deki kariyerine 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'da başlayan ve 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, iki kulüpte attığı gollerle "100'ler kulübü"ne giren isimlerden oldu.

Ligde attığı 44 golü Gaziantepspor formasıyla kaydeden golcü oyuncu, siyah-beyazlı forma altında da 56 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, lig kariyerindeki en fazla golü ise 20 gol attığı 2016-2017 sezonunda kaydetti.

100 golü 239 lig karşılaşmasında atan Cenk Tosun, maç başına 0,42 gol ortalamasıyla oynadı.

- Gol attığı maçlarda 6 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, milli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Cenk Tosun, 3 maçta 2'şer, 6 müsabakada da birer kez ağları havalandırdı.

Bu sezon ligde gollerin 7'sini ayakla ve 3'ünü kafa vuruşuyla atan Cenk, 2'sini ise penaltıdan kaydetti.

- Şenol Güneş'in ilk döneminde transferiyle tarihe geçti

Cenk Tosun, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk dönemde siyah-beyazlı takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'in yedeği konumunda bulunan milli oyuncu, buna karşın tüm kulvarlarda 17 gol atma başarısı gösterdi.

2016-2017'de teknik direktör Güneş'in hücumdaki en önemli kozu haline gelen ve tüm kulvarlarda 24 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, lig şampiyonluğunda önemli rol üstlendi.

Skorer kimliğini 2017-2018'e de taşıyan Cenk Tosun, sezonun ilk yarısında ligde 8 kez fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise kaydettiği 4 golle siyah-beyazlı ekibin grubunu lider tamamlamasına büyük katkı sağladı.

Cenk, Ocak 2018'de Everton'ın yolunu tuttu ve o dönemde Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle (22 milyon avro) transfer olan futbolcu unvanını ele geçirdi.

Milli oyuncu, Beşiktaş'ta 3 lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

- Sakatlıklar peşini bırakmadı

Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında çıktığı 14 maçta 5 gol atan milli oyuncu, 2018-2019'da ise 25 müsabakada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Cenk Tosun, Everton ile Crystal Palace (kiralık) formalarını giydiği ve toplam 10 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşadığı 2019-2020'de ise ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

Milli golcü, 2020-2021 ile 2021-2022'nin çok büyük bir bölümünde de çapraz bağ ve tendon sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

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